حسان يوعز بتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية

الوكيل الإخباري- شدَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان خلال تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة على ضرورة أن تعمل المؤسسات على تحسين الأداء وتصويب الخلل أينما كان، لذا كرّست الحكومة منذ تسلّمها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية وممارسات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات العامّة والتي يتكامل عملها مع عمل ديوان المحاسبة وتمكينها وفق أعلى المستويات.

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