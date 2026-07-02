الخميس 2026-07-02 03:22 م

حسم الجدل حول تطبيق تعرفة جديدة او رفع اسعار الكهرباء على القطاع المنزلي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الخميس، 02-07-2026 02:15 م

الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدم صدور قرار بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي أو رفع التعرفة الكهربائية على هذا القطاع.

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وأوضحت الهيئة أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن أعلن عنها منذ بدء تطبيقها على عدد من القطاعات، وجرى التأكيد بأن القطاع المنزلي غير مشمول بهذا التطبيق في ذلك الوقت.


وشددت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس على أن تطوير منظومة التعرفة الكهربائية يكون وفق دراسات فنية وتنظيمية متخصصة، وضمن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريعات النافذة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويحقق المصلحة العامة، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء.

 
 


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