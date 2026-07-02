حسم الجدل حول تطبيق تعرفة جديدة او رفع اسعار الكهرباء على القطاع المنزلي

وأوضحت الهيئة أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن أعلن عنها منذ بدء تطبيقها على عدد من القطاعات، وجرى التأكيد بأن القطاع المنزلي غير مشمول بهذا التطبيق في ذلك الوقت.
وشددت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس على أن تطوير منظومة التعرفة الكهربائية يكون وفق دراسات فنية وتنظيمية متخصصة، وضمن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريعات النافذة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويحقق المصلحة العامة، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء.
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