حسم الجدل حول تطبيق تعرفة جديدة او رفع اسعار الكهرباء على القطاع المنزلي

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدم صدور قرار بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي أو رفع التعرفة الكهربائية على هذا القطاع.

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وأوضحت الهيئة أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن أعلن عنها منذ بدء تطبيقها على عدد من القطاعات، وجرى التأكيد بأن القطاع المنزلي غير مشمول بهذا التطبيق في ذلك الوقت.