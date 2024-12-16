حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور اليوم الاثنين

وعلم موقع الوكيل الإخباري أن الاجتماع سيشهد حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تطبيقه - في حال اعتماده - اعتباراً من 1 / 1 / 2025.
وكان قد تأجل اجتماع اللجنة الثلاثية أكثر من مرة بسبب غياب بعض الممثلين وانشغال الحكومة ببيان الثقة وخطاب الموازنة.
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