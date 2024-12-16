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حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور اليوم الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 06:48 ص

الوكيل الإخباري-  تعقد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اجتماعاً اليوم الاثنين 2024/12/16 في مقر وزارة العمل، وذلك لمناقشة الحد الأدنى للأجور.

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وعلم موقع الوكيل الإخباري أن الاجتماع سيشهد حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تطبيقه - في حال اعتماده - اعتباراً من 1 / 1 / 2025.

وكان قد تأجل اجتماع اللجنة الثلاثية أكثر من مرة بسبب غياب بعض الممثلين وانشغال الحكومة ببيان الثقة وخطاب الموازنة.

 
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