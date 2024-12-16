حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري- تعقد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اجتماعاً اليوم الاثنين 2024/12/16 في مقر وزارة العمل، وذلك لمناقشة الحد الأدنى للأجور.

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