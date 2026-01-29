حُسن الخاتمة .. رحيل الشيخ الهقيش وهو يرفع أذان العصر في أم الرصاص

09:15 ص

الوكيل الإخباري- في مشهدٍ يلامس القلوب ويجسّد أسمى معاني حُسن الخاتمة، انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الأربعاء، الشيخ الأردني محمد ناصر الهقيش من قرية رجم عقاب – أم الرصاص، بعد أن فاضت روحه إلى بارئها وهو يرفع أذان صلاة العصر من محراب المسجد.





اللحظة كانت مؤثرة ومهيبة، على المصلّين وأهالي المنطقة، وهم يشهدون رجلاً يختم حياته بنداء الصلاة، وهو النداء الذي اعتاد أن يسبق به الأذان مرددًا كلمته المعروفة: "الصلاة يا عباد الله" لتكون هذه الكلمات آخر ما نطق به في دنياه، وهو يلبّي نداء ربّه.



وعُرف الفقيد بسيرته الطيبة وحبه للمسجد، فكان حضوره مألوفًا وصوته جزءًا من يوميات أهل المنطقة، ليكون رحيله بهذه الصورة شاهدًا على حياةٍ عامرة بالطاعة.



ووفقاً لاقاربه ستقام صلاة الجنازة على الشيخ محمد الهقيش بعد صلاة ظهر اليوم الخميس .



نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يتقبّله في الصالحين، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

