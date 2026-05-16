حسن سالم يحرز فضية في منافسات بطولة آسيا للملاكمة للناشئين

الوكيل الإخباري- حصد لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسن سالم، الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة آسيا للملاكمة للناشئين تحت 15 و17 عاماً، التي اختتمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتمكن سالم، أمس الجمعة من تحقيق الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 57 كغم لتحت 17 عاماً، وذلك بعد فوزه في ثلاثة نزالات وخسارته في النزال النهائي.