حسن سالم يحرز فضية في منافسات بطولة آسيا للملاكمة للناشئين

وتمكن سالم، أمس الجمعة من تحقيق الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 57 كغم لتحت 17 عاماً، وذلك بعد فوزه في ثلاثة نزالات وخسارته في النزال النهائي.
ومع ختام البطولة، يكون المنتخب الوطني قد حقق 7 ميداليات، من بينها فضية و6 برونزيات، أحرزها كل من: قصي الوادي (وزن 54 كغم – تحت 17 عاماً)، وسلطي الحديدي (وزن 48 كغم – لتحت 17 عاماً)، وجود حابي (وزن 70 كغم – تحت 17 عاماً)، وريم الرمحي (وزن 50 كغم – لتحت 17 عاماً)، وآدم العبادي (وزن 43 كغم – لتحت 15 عاماً)، وشجاع ضمرة (وزن 46 كغم – لتحت 15 عاماً).
