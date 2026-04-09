حسين وزياد عشيش ينافسان على الذهب ببطولة آسيا للملاكمة غدا

وتأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش الثلاثاء الماضي ، إلى نهائي بطولة آسيا للملاكمة للنخبة، بعد تحقيق الفوز على اللاعب الطاجيكستاني نيكروز ساليموف في الدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، مُحققاً انتصاره الثالث في البطولة.
وسيلتقي حسين عشيش في النهائي غدا مع اللاعب الأوزبكي فضل الدين إركينبوييف.
وتأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، إلى نهائي بطولة آسيا للملاكمة للنخبة في وزن تحت 70 كغم بفوزه على اللاعب الياباني سيوان أوكازاوا، لعدم صعود الأخير إلى الحلبة.
وكان زياد عشيش قد حقق فوزين متتاليين في دور الـ 16 وربع النهائي.
وسيلتقي في النزال النهائي مع اللاعب الكازاخستاني تورخان سابيرخان غدا الجمعة.
وكان لاعب المنتخب حذيفة عشيش فاز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم، وذلك بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الهندي فيشفاناث سوريش.
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية
-
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية