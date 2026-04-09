الخميس 2026-04-09 11:05 م

حسين وزياد عشيش ينافسان على الذهب ببطولة آسيا للملاكمة غدا

الخميس، 09-04-2026 01:09 م
الوكيل الإخباري-  ينافس لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش وزياد عشيش على الميداليات الذهبية، في مبارتي نهائي وزن تحت 80 وتحت 70، غدا الجمعة، في بطولة آسيا المقامة حاليا في منغوليا.اضافة اعلان


وتأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش الثلاثاء الماضي ، إلى نهائي بطولة آسيا للملاكمة للنخبة، بعد تحقيق الفوز على اللاعب الطاجيكستاني نيكروز ساليموف في الدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، مُحققاً انتصاره الثالث في البطولة.

وسيلتقي حسين عشيش في النهائي غدا مع اللاعب الأوزبكي فضل الدين إركينبوييف.

وتأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، إلى نهائي بطولة آسيا للملاكمة للنخبة في وزن تحت 70 كغم بفوزه على اللاعب الياباني سيوان أوكازاوا، لعدم صعود الأخير إلى الحلبة.

وكان زياد عشيش قد حقق فوزين متتاليين في دور الـ 16 وربع النهائي.

وسيلتقي في النزال النهائي مع اللاعب الكازاخستاني تورخان سابيرخان غدا الجمعة.

وكان لاعب المنتخب حذيفة عشيش فاز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم، وذلك بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الهندي فيشفاناث سوريش.
 
 


