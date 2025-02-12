حشود كبيرة في لواء الوسطية تشارك باستقبال الملك وولي العهد غدا

08:51 م

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الوكيل الإخباري- تداعى أبناء لواء الوسطية عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال اتصالات هاتفية للتنسيق من أجل استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين في تمام الساعة الواحدة ظهرا من امام مطار ماركا العسكري. اضافة اعلان





ومن المتوقع خروج الالاف من أبناء لواء الوسطية يوم غد للتعبير عن تأييدهم وولائهم للملك عبدالله الثاني ولمواقفه الرافضة للتهجير والتأكيد على الوقوف خلفه في قراراته التي يتخذها من أجل مصلحة الاردن .



وأكد المشاركون في هذه الفعالية أن التجمع سيكون من أمام متصرفية لواء الوسطية في تمام الساعة الثامنة صباحا والتوجه إلى مطار ماركا العسكري،حيث أن المواصلات ستكون مؤمنة للجميع .



وطالب المشاركون في هذه الفعالية من جميع أبناء الوسطية التواجد، للخروج بشكل وصورة جيدة تعكس موقف الأردنيين تجاه مليكهم ومواقفه المشرفة في سبيل حماية الاردن والقضية الفلسطينية.