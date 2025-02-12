حشود كبيرة في لواء الوسطية تشارك باستقبال الملك وولي العهد غدا

ومن المتوقع خروج الالاف من أبناء لواء الوسطية يوم غد للتعبير عن تأييدهم وولائهم للملك عبدالله الثاني ولمواقفه الرافضة للتهجير والتأكيد على الوقوف خلفه في قراراته التي يتخذها من أجل مصلحة الاردن .
وأكد المشاركون في هذه الفعالية أن التجمع سيكون من أمام متصرفية لواء الوسطية في تمام الساعة الثامنة صباحا والتوجه إلى مطار ماركا العسكري،حيث أن المواصلات ستكون مؤمنة للجميع .
وطالب المشاركون في هذه الفعالية من جميع أبناء الوسطية التواجد، للخروج بشكل وصورة جيدة تعكس موقف الأردنيين تجاه مليكهم ومواقفه المشرفة في سبيل حماية الاردن والقضية الفلسطينية.
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