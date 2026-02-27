حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق

وقال مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، إن فعاليات مساء الخميس، تضمنت أمسية شعرية للشعراء محمد العموش وجاسر البزور وتقديم ومشاركة وردة سعيد.
وأضاف، أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا وصلات غنائية للفنان بشار السرحان، إذ لاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل الحضور.
