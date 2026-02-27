الجمعة 2026-02-27 01:16 ص

حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق

الوكيل الإخباري-    تواصلت فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية للأسبوع الثاني على التوالي في قاعة بلدية المفرق الكبرى.

وقال مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، إن فعاليات مساء الخميس، تضمنت أمسية شعرية للشعراء محمد العموش وجاسر البزور وتقديم ومشاركة وردة سعيد.


وأضاف، أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا وصلات غنائية للفنان بشار السرحان، إذ لاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل الحضور.

 
 


