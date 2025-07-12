حضور مميز للأمسية الثانية من صيف عمان 2025

وقدم الفنان صويص باقة من الأغاني الوطنية والتراثية الأردنية ووصلة من روائع الطرب العربي الأصيل، فيما قدمت فرقة الطفيلة عروض فلكلورية فنية من التراث الأردني لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.
كما شهد المسرح الرئيسي عرض مسرحية بعنوان: "درب السلامة"، وفي منطقة الأطفال، جرى عرض مسرحية"مغامرات برغي و مفتاح"، إضافة إلى تقديم فقرات ألعاب الخفة.
يذكر أن مهرجان صيف عمان 2025، الذي تستمر فعالياته المجانية حتى 18 من الشهر الحالي في حدائق الحسين، خصص منطقة لفعاليات الأطفال طيلة أيام المهرجان، من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً، تشمل العديد من الفقرات الترفيهية كمحطات الرسم على الوجوه، نفخ البالونات، محطات سينما الأطفال، الألعاب الهوائية، منصات الألعاب.
وتدعو أمانة عمان المواطنين لحضور فعاليات المهرجان الذي يضم منطقة مخصصة لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية.
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية؛ بهدف إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان، وتوفير أجواء الفرح للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.
وكان رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة افتتح فعاليات المهرجان التي انطلقت مساء امس الجمعة، والذي تنظمه أمانة عمّان الكبرى، مجاناً، في حدائق الحسين.
وامتازت فعاليات المهرجان في يومه الأول بالطابع الوطني والثقافي والعائلي، حيث اشتملت على معزوفات لموسيقات القوات المسلحة الأردنية ولوحة فنية بعنوان: "عشق الأردن"، جرى تقديمها على المسرح الرئيسي، ووصلات غنائية وطنية وتراثية لفرقة فرسان البادية، وللفنان محمود الدعجة والفنان سعد أبو تايه، لاقت تفاعلا كبير من الحضور.
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