حضور مميز للأمسية الثانية من صيف عمان 2025

الوكيل الإخباري- شهد مسرح حدائق الحسين الرئيسي، اليوم السبت، الأمسية الثانية من أمسيات مهرجان صيف عمان 2025، والتي أحيا حفلها الفنان يحيى صويص وفرقة الطفيلة، وسط حضور جماهيري كبير.

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وقدم الفنان صويص باقة من الأغاني الوطنية والتراثية الأردنية ووصلة من روائع الطرب العربي الأصيل، فيما قدمت فرقة الطفيلة عروض فلكلورية فنية من التراث الأردني لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.



كما شهد المسرح الرئيسي عرض مسرحية بعنوان: "درب السلامة"، وفي منطقة الأطفال، جرى عرض مسرحية"مغامرات برغي و مفتاح"، إضافة إلى تقديم فقرات ألعاب الخفة.



يذكر أن مهرجان صيف عمان 2025، الذي تستمر فعالياته المجانية حتى 18 من الشهر الحالي في حدائق الحسين، خصص منطقة لفعاليات الأطفال طيلة أيام المهرجان، من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً، تشمل العديد من الفقرات الترفيهية كمحطات الرسم على الوجوه، نفخ البالونات، محطات سينما الأطفال، الألعاب الهوائية، منصات الألعاب.



وتدعو أمانة عمان المواطنين لحضور فعاليات المهرجان الذي يضم منطقة مخصصة لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية.



ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية؛ بهدف إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان، وتوفير أجواء الفرح للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.



وكان رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة افتتح فعاليات المهرجان التي انطلقت مساء امس الجمعة، والذي تنظمه أمانة عمّان الكبرى، مجاناً، في حدائق الحسين.