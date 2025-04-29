حظر النشر بقضايا تصنيع الصواريخ والمسيرات والتجنيد والتدريب

الوكيل الإخباري- عممت هيئة الإعلام على وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي بحظر نشر أي مستندات او بينات او وثائق او محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة وكافة الاوراق التي تخص الدعاوى المتعلقة بما يعرف بـ "تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة" في وسائل النشر كافة، حتى صدور الحكم النهائي.



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