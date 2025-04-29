الثلاثاء 2025-04-29 05:44 م
 

حظر النشر بقضايا تصنيع الصواريخ والمسيرات والتجنيد والتدريب

محكمة
محكمة
 
الثلاثاء، 29-04-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-   عممت هيئة الإعلام على وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي بحظر نشر أي مستندات او بينات او وثائق او محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة وكافة الاوراق التي تخص الدعاوى المتعلقة بما يعرف بـ "تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة" في وسائل النشر كافة، حتى صدور الحكم النهائي.

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