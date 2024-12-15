الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام عمان، حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء اعتبارا من اليوم الأحد.

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وكان مصدر قضائي مسؤول قد قال إنه جرى توقيف المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين في عمّان 15 يوما على ذمة التحقيق.



وأكد المصدر، السبت، أن التحقيقات ما زالت جارية لاستكمال واستقصاء جمع باقي البينات.