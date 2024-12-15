حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء

وكان مصدر قضائي مسؤول قد قال إنه جرى توقيف المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين في عمّان 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأكد المصدر، السبت، أن التحقيقات ما زالت جارية لاستكمال واستقصاء جمع باقي البينات.
وأشار إلى أن اُسند تهمة جناية الحريق الناتج عنه وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء، لمفتعل حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان، وذلك خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من ذات القانون، والمادة 334 عقوبات.
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