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حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء

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أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام عمان، حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء اعتبارا من اليوم الأحد.

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وكان مصدر قضائي مسؤول قد قال إنه جرى توقيف المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين في عمّان 15 يوما على ذمة التحقيق.


وأكد المصدر، السبت، أن التحقيقات ما زالت جارية لاستكمال واستقصاء جمع باقي البينات.


وأشار إلى أن اُسند تهمة جناية الحريق الناتج عنه وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء، لمفتعل حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان، وذلك خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من ذات القانون، والمادة 334 عقوبات.

 

 
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