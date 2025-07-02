حظر النشر في قضية التسمم الكحولي

وجاء القرار استناداً لأحكام المواد 225 من قانون العقوبات والمادتين 38 و 39 من قانون المطبوعات والنشر.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بهذه القضية، علما أن الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
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