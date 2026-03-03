حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

وفيما يخص وسائل الإعلام المرخصة والفرق الزائرة المصرح لها بالتصوير من الهيئة، أكدت هيئة الإعلام استمرار التنسيق مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة – الجيش العربي، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، إلى جانب مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، لتنظيم عمليات التغطية الإعلامية عبر قنوات الاتصال المعتمدة. كما شددت على أهمية التشاركية في مكافحة جميع أشكال مخالفة القانون، وضرورة التنسيق مع الهيئة للإبلاغ عن أي محتوى مخالف لهذا التعميم؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
