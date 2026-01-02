حفائر وسدود الحصاد المائي في الطفيلة تستوعب 1.5 مليون متر مكعب من الأمطار

وأوضح مدير زراعة الطفيلة بلال الهلول، أن وزارة الزراعة نفذت نحو 34 سداً وحفيرة ترابية في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، أسهمت خلال الموسم المطري الحالي في تجميع كميات وافية من مياه الأمطار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز مليوني متر مكعب من المياه، وذلك ضمن توجهات وزارة الزراعة، للتوسع في مشروعات الحصاد المائي.
وأشار الهلول إلى أن مشروعات الحصاد المائي التي نُفذت في مناطق جرف الدراويش، والسيحان، والعالي، والتوانة، ومنطقة قرقور في لواء بصيرا، وبريوش وقويع وسد محمية التوانة وابو خشيبة ومناطق الظاهرة والأحمر والنميلة، وغيرها، أسهمت في حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها خلال الأشهر المقبلة في سقاية المواشي ونمو المراعي الطبيعية وتعزيز المخزون من المياه الجوفية.
وبيّن أن هذه المشروعات أسهمت في الحد من الفيضانات وانجراف التربة وحمايتها من تراكم الأملاح، إضافة إلى تغذية ينابيع المياه، خاصة في مناطق لواء بصيرا، والمناطق الشرقية، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه الحفائر تتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه.
وأكد الهلول أن التوسع في مشروعات الحصاد المائي من شأنه تنمية مناطق الرعي في المناطق الشرقية، وتوفير مصادر مائية على مدار العام، إضافة إلى زيادة المساحات الرعوية من خلال الاستفادة من المياه المجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية السلط: الاستعداد المبكر والصيانة الدورية ركيزتان للتعامل مع الظروف الجوية
-
بلدية الهاشمية تستمر في جهودها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول
-
الحيصه يتفقد سد زرقاء ماعين بعد وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة
-
بلدية مادبا تتعامل مع 40 ملاحظة خلال المنخفض الجوي
-
وزارة المياه: الهطول المطري وصل إلى 90% من المعدل السنوي
-
بيان صادر عن الأردن و7 دول
-
الأردن يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات "الحرم الإبراهيمي" من بلدية الخليل
-
ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في "الحسا" و"سواقة"