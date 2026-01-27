الثلاثاء 2026-01-27 05:45 م

حفر 270 بئرا لتجميع مياه أمطار في مادبا

إحدى آبار المياه في الأردن.
الثلاثاء، 27-01-2026 04:37 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير زراعة محافظة مادبا بسام أبو الغنم، إن وزارة الزراعة حفرت في المحافظة العام الماضي 270 بئر تجميع مياه أمطار بقيمة 411 ألف دينار، ضمن سياسية الوزارة بالتوسع بحفر الآبار وقنوات الري للاستفادة بشكل أكبر من مياه الأمطار واستغلالها في الزراعات المنزلية بما يعزز الأمن الغذائي.

وأضاف، أن الوزارة مستمرة بالمشروع خلال العام الحالي، إذ خصص 100 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة للتوسع في حفر آبار تجميع المياه وفق أسس معتمدة.

 
 


