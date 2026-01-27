حفر 270 بئرا لتجميع مياه أمطار في مادبا

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة محافظة مادبا بسام أبو الغنم، إن وزارة الزراعة حفرت في المحافظة العام الماضي 270 بئر تجميع مياه أمطار بقيمة 411 ألف دينار، ضمن سياسية الوزارة بالتوسع بحفر الآبار وقنوات الري للاستفادة بشكل أكبر من مياه الأمطار واستغلالها في الزراعات المنزلية بما يعزز الأمن الغذائي.

