حفر 270 بئرا لتجميع مياه أمطار في مادبا

وأضاف، أن الوزارة مستمرة بالمشروع خلال العام الحالي، إذ خصص 100 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة للتوسع في حفر آبار تجميع المياه وفق أسس معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن عائلة المجالي
-
وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في غابات جلعد
-
العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وشبابية
-
البيئة: توزيع 400 حاوية على عدد من المحافظات
-
"الصناعة والتجارة": جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
-
الأردن ومصر يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة
-
إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين
-
وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك