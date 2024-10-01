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حفل تكريمي في التنمية الاجتماعية بمناسبة حصول الوزارة على ختم التميز

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
الثلاثاء، 01-10-2024 03:31 م
الوكيل الإخباري-   رعت وزيرة التنمية الاجتماعية حفلاً تكريمياً لموظفي الوزارة، اليوم الثلاثاء في مركز الوزارة، بمناسبة  حصول وزارة التنمية الاجتماعية على ختم التميز والمركز الثاني في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في دورتها التاسعة. اضافة اعلان


وأكدّت بني مصطفى على أنّ حصول الوزارة على هذا المركز المتقدم في الجائزة هو إنجاز لجميع العاملين في الوزارة، ويشير إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وإلى التطّور الملموس في مستوى الأداء الذي حققته الوزارة، والذي انعكس على جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وأهمية أن تكون حافزاً لمزيد من الإنجاز والتحسين المستمر. 

وهنأت الأمين العام باختياره ضمن المجموعة المميزة عن فئة الأمين العام المتميز، مشيدة بكافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وسيما جهود فريق العمل الخاص بملف الجائزة في الوزارة، من أجل النهوض برؤية ورسالة الوزارة، والتي انعكست على النتائج المتقدمة في الجائزة.

واعتبرت أن حصول الوزارة على المركز المتقدم في أرفع جائزة وطنية للقطاع العام برعاية ملكية سامية، يلقي علينا مزيداً من المسؤولية والحرص على مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة، وتحفيز مديريات الميدان أيضاً لتكثيف جهودهم وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مثلى .
 
gnews

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