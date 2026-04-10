حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية

الوكيل الإخباري- حققت كلية الحقوق في جامعة مؤتة، أمس الخميس، إنجازًا أكاديميًا وطنيًا بحصولها على المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية لطلبة كليات الحقوق على مستوى الجامعات الرسمية والخاصة.

ونُظِّمت المسابقة من قبل مركز المعلومات والبحوث- مؤسسة الملك الحسين، بالشراكة مع منظمة سيكديف الكندية، فيما يعكس هذا الإنجاز ريادة الكلية وتميّزها، ويؤكد حضورها المتقدم في ميدان التعليم القانوني التطبيقي.



وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز المهارات التطبيقية لطلبة كليات الحقوق، وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية متقدمة في مجالات الترافع والتحليل القانوني، ضمن بيئة تحاكي الواقع القضائي، وتسهم في صقل شخصيات قانونية قادرة على الإبداع والتميّز في الميدان المهني.



ومثّل كلية الحقوق بجامعة مؤتة، كل من الطلبة الطالب حماد المعايطة والطالبة روعة الجملان والطالب قصي العبيسات والطالبة سلمى الجرابعة.



وجرى إعداد ومتابعة الفريق بتوجيهات عميد الكلية الدكتور عبدالإله النوايسة، تحت إشراف ومتابعة مساعد العميد لشؤون الطلبة الدكتور أحمد مسعد أبو سمهدانة، وتدريب المحامي الدكتور علي الضلاعين، وبحضور الدكتور حمزة العيايدة، في عملٍ جماعي متكامل جسّد روح الفريق والانضباط الأكاديمي.