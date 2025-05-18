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حقيبة تثير الجلبة في شارع وصفي التل .. والامن يكشف التفاصيل

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الأحد، 18-05-2025 10:49 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ورد بلاغ لعمليات شرطة وسط عمان حول وجود حقيبة في ساحة ترابية في منطقة شارع وصفي التل .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى التعامل معها من قبل الجهات المختصة، وتبين بأنها حقيبة فارغة .

 
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