حقيبة تثير الجلبة في شارع وصفي التل .. والامن يكشف التفاصيل

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ورد بلاغ لعمليات شرطة وسط عمان حول وجود حقيبة في ساحة ترابية في منطقة شارع وصفي التل .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى التعامل معها من قبل الجهات المختصة، وتبين بأنها حقيبة فارغة .