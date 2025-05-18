حقيبة تثير الجلبة في شارع وصفي التل .. والامن يكشف التفاصيل

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى التعامل معها من قبل الجهات المختصة، وتبين بأنها حقيبة فارغة .
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