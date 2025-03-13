 
الخميس 2025-03-13 12:49 ص
 

حقيقة صرف دعم مالي من صندوق المعونة للأردنيين

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   حذر صندوق المعونة الوطنية المواطنين من متابعة  الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ينتحل مستخدميها صفة صندوق المعونة الوطنية والتي تهدف الى الاحتيال المالي على المواطنين وتعرض بياناتهم الشخصية وهواتفهم الذكية الى خطر الاختراق .

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ودعا الصندوق المواطنين  بعدم الضغط على الروابط الوهمية وعدم تحميل صور البيانات الشخصية وعدم ارسال او تحويل اية مبالغ مالية بهدف التسجيل او الحصول على المعونات او دعم او الانتفاع من خلال الصفحات الوهمية وعدم الضغط على اية روابط وهمية ترد كرسائل نصية او موجودة ضمن منشورات على مثل تلك الصفحات والابلاغ عنها.


وأكد  صندوق المعونة الوطنية انه لايوجد اي تقديم لدعم الخبز وأن التقديم للدعم النقدي الموحد مستمر وليس محدد بفترة زمنية من خلال مراجعة الوحدات الحكومية التابعة للصندوق او من خلال الموقع الرسمي لصندوق من خلال الرابط : https://www.naf.gov.jo.

 


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