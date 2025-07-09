حقيقة صرف دفعات نقدية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية

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الوكيل الإخباري- حذر صندوق المعونة الوطنية من انتشار معلومات غير دقيقة ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالدفعات النقدية للمنتفعين. اضافة اعلان





وقال الصندوق في بيان الأربعاء، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا لمعلومات غير دقيقة ومضللة تتعلق ببرامج الصندوق والدفعات النقدية للمنتفعين، مما يستدعي تحذير المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الأخبار، مؤكدًا ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من قنوات الصندوق الرسمية أو مكاتبه المنتشرة في جميع مناطق المملكة.



وأشار إلى أن معلومات الصندوق متوافرة عبر موقعه الإلكتروني، إلى جانب حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.



ودعا الصندوق المواطنين إلى التواصل مع مركز الدعم والمساعدة على الرقم (0791268888) للاستفسار وتلقّي أي توضيحات تتعلّق ببرامجه وخدماته، محذرًا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينشر معلومات مضللة أو غير صحيحة عن خدماته، بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.