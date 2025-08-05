الثلاثاء 2025-08-05 10:12 ص
 

حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك

جامعة اليرموك،
جامعة اليرموك
 
الثلاثاء، 05-08-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   نفت جامعة اليرموك، صحة الأخبار المتداولة حول فصل عضو هيئة تدريس من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

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وأكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام محمد حجات، أن مجلس العمداء لم يُعقد أصلا أمس الاثنين.

 
 
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