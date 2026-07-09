حكمان أردنيان يجتازان اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

الوكيل الإخباري- اجتاز الحكمان الدوليان الأردنيان، مروان السماعيل وأحمد راضي، متطلبات دورة أكاديمية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام، لينضما إلى قائمة حكام النخبة الآسيوية.

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وسيخضع الحكمان، اللذان يبلغان من العمر 26 عاما، خلال الفترة المقبلة، لمزيد من الاختبارات وورش العمل الإعدادية، التي ستقام الشهر المقبل في اليابان وأوزبكستان.