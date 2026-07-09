حكمان أردنيان يجتازان اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

وسيخضع الحكمان، اللذان يبلغان من العمر 26 عاما، خلال الفترة المقبلة، لمزيد من الاختبارات وورش العمل الإعدادية، التي ستقام الشهر المقبل في اليابان وأوزبكستان.
وباتت قائمة حكام النخبة الآسيوية من الأردن تضم: أدهم مخادمة، وأحمد يعقوب، ومحمد مفيد، ومحمود السوالمة، ومروان السماعيل، وأحمد راضي.
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