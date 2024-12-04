حكومة جعفر حسان الاقل ثقة في آخر 3 حكومات

07:37 م

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الوكيل الإخباري- ضمن إطار عمل مركز راصد لمراقبة البرلمان، فقد تم رصد المناقشات والسلوك التصويتي لمجلس النواب للرد على البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي أظهرت بأن 60٪ من النواب منحوا الثقة للحكومة، فيما حجب عنها 38٪ من النواب، وامتنع 1٪ ولم يتغيب أي نائب عن التصويت. اضافة اعلان





وكذلك عمل فريق راصد على مقارنة النتائج مع الحكومات الثلاث السابقة ليتبين أن حكومة الدكتور جعفر حسان الأقل ثقةً مقارنة بآخر 3 حكومات، حيث حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة على الثقة بنسبة 68٪ من أعضاء مجلس النواب، وحكومة الدكتور عمر الرزاز حصلت على الثقة بنسبة 61٪، وحكومة الدكتور هاني الملقي التي حصلت على ثقة 65% من أعضاء مجلس النواب.