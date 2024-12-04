حكومة جعفر حسان الاقل ثقة في آخر 3 حكومات

وكذلك عمل فريق راصد على مقارنة النتائج مع الحكومات الثلاث السابقة ليتبين أن حكومة الدكتور جعفر حسان الأقل ثقةً مقارنة بآخر 3 حكومات، حيث حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة على الثقة بنسبة 68٪ من أعضاء مجلس النواب، وحكومة الدكتور عمر الرزاز حصلت على الثقة بنسبة 61٪، وحكومة الدكتور هاني الملقي التي حصلت على ثقة 65% من أعضاء مجلس النواب.
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