حلف الناتو يشيد بجهود الملك لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- رحب الممثل الخاص لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي، خافيير كولومينا، بالجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لمنع مزيد من تصعيد الحرب في الشرق الأوسط.

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وأضاف، خلال زيارته إلى الأردن، التي تعدّ الأولى بصفته الجديدة، أن الأردن هو أحد أقوى شركاء حلف شمال الأطلسي ولاعب رئيسي في المنطقة وخارجها، مرحبا بالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين حلف شمال الأطلسي والأردن وناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديات الأمن الإقليمي.



وأكد نائب الأمين العام لحلف الناتو، على العمل المستمر مع الأردن لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب بما في ذلك من خلال استكشاف مزيد من التآزر بين أنشطة الناتو والنهج من خلال "اجتماعات العقبة" التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين في عام 2015، مشددا على أن المساعدة في مجال أمن الحدود من خلال حزمة بناء القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي تظل أولوية، "ومن المهم الاستجابة للاحتياجات الأمنية للشركاء".



وناقش كولومينا الاستعدادات النهائية لإنشاء مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي في عمّان وهو عنصر محوري في خطة العمل التي وافق عليها زعماء الحلفاء في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن العاصمة، في تموز الماضي، من أجل نهج أقوى وأكثر استراتيجية وموجه نحو النتائج لحلف شمال الأطلسي تجاه الجوار الجنوبي.