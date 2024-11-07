 
الخميس 2024-11-07 10:37 م
 

حلف الناتو يشيد بجهود الملك لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 07-11-2024 09:36 م

الوكيل الإخباري-   رحب الممثل الخاص لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي، خافيير كولومينا، بالجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لمنع مزيد من تصعيد الحرب في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وأضاف، خلال زيارته إلى الأردن، التي تعدّ الأولى بصفته الجديدة، أن الأردن هو أحد أقوى شركاء حلف شمال الأطلسي ولاعب رئيسي في المنطقة وخارجها، مرحبا بالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين حلف شمال الأطلسي والأردن وناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديات الأمن الإقليمي.


وأكد نائب الأمين العام لحلف الناتو، على العمل المستمر مع الأردن لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب بما في ذلك من خلال استكشاف مزيد من التآزر بين أنشطة الناتو والنهج من خلال "اجتماعات العقبة" التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين في عام 2015، مشددا على أن المساعدة في مجال أمن الحدود من خلال حزمة بناء القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي تظل أولوية، "ومن المهم الاستجابة للاحتياجات الأمنية للشركاء".


وناقش كولومينا الاستعدادات النهائية لإنشاء مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي في عمّان وهو عنصر محوري في خطة العمل التي وافق عليها زعماء الحلفاء في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن العاصمة، في تموز الماضي، من أجل نهج أقوى وأكثر استراتيجية وموجه نحو النتائج لحلف شمال الأطلسي تجاه الجوار الجنوبي.


وأشار إلى أن هذا المكتب الجديد "أولوية رئيسة للحلفاء"، موضحا أنه سيمثل علامة فارقة مهمة أخرى في الشراكة الاستراتيجية بين حلف شمال الأطلسي والأردن، وسيعزز الحوار السياسي والتعاون العملي بين حلف شمال الأطلسي والأردن، وسيساهم في تعزيز حضور حلف شمال الأطلسي وظهوره في الجوار الجنوبي.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني والعاهل البريطاني

أخبار محلية الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

الفيدرالي

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

تعبيرية

فلسطين 52 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

ارشيفية

أخبار محلية حلف الناتو يشيد بجهود الملك لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

تعبيرية

أخبار محلية القضاة:(26-29) عاما الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق في الأردن

ارشيفية

عربي ودولي لبنان: استشهاد 3102 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارشيفية

فلسطين الصحة العالمية: انتهاء المرحلة الثانية من حملة التطعيم في قطاع غزة

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تنذر 40 منشأة وتخالف 38 خلال تشرين الأول الماضي



 


الأكثر مشاهدة