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حلقة نقاشية للنظر في مخالفات قانوني الغذاء والصحة العامة

المجلس القضائي الأردني
المجلس القضائي
السبت، 01-03-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-   عقد المجلس القضائي اليوم السبت، حلقة نقاشية للنظر في مخالفات قانوني الغذاء والصحة العامة، بحضور النائب العام في عمان القاضي حسن العبداللات، وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات وعدد من القضاة والمدعين العامين المتخصصين.

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وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على الأبعاد الصحية لمخالفات الغذاء على المواطنين واثرها الاقتصادي، والتأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في الملاحقة الفاعلة للمخالفين بما يضمن تحقيق الردع العام والخاص وتغليظ العقوبات بحق المكررين وتوفير الحماية اللازمة لصحة الأفراد والحفاظ على الأمن الغذائي .

 
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