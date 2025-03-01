الوكيل الإخباري- عقد المجلس القضائي اليوم السبت، حلقة نقاشية للنظر في مخالفات قانوني الغذاء والصحة العامة، بحضور النائب العام في عمان القاضي حسن العبداللات، وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات وعدد من القضاة والمدعين العامين المتخصصين.

اضافة اعلان