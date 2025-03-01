حلقة نقاشية للنظر في مخالفات قانوني الغذاء والصحة العامة

وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على الأبعاد الصحية لمخالفات الغذاء على المواطنين واثرها الاقتصادي، والتأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في الملاحقة الفاعلة للمخالفين بما يضمن تحقيق الردع العام والخاص وتغليظ العقوبات بحق المكررين وتوفير الحماية اللازمة لصحة الأفراد والحفاظ على الأمن الغذائي .
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