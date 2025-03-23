حلم الأردن يتعزز بكأس العالم.. وقلق في كوريا

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن لي كانغ-إن تعرض لإصابة في كاحله خلال المباراة الأخيرة ضد عُمان، ليغادر الملعب محمولًا، ويظهر لاحقًا وهو يسير باستخدام عكازين.
وأوضحت الصحافة الكورية أن غياب لي كانغ-إن يشكل ضربة فنية قوية، خاصة وأنه كان أساسيًا في جميع مباريات التصفيات السابقة، وله دور كبير في صناعة اللعب وتنظيم الهجمات والدفاع.
من جانبه، أكد المدرب هونغ ميونغ-بو أن مباراة الأردن ستكون مصيرية، مشيرًا إلى عزمه الاعتماد على عناصر شابة لتعويض الغيابات.
وتوقعت الصحف الكورية أن يعتمد المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" على أسلوب دفاعي منظم مع هجمات مرتدة سريعة يقودها النجم موسى التعمري، واصفة إياه بـ "الخصم العنيد والمتطور".
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