حلم الأردن يتعزز بكأس العالم.. وقلق في كوريا

الوكيل الإخباري- سلطت الصحافة الكورية الجنوبية، وعلى رأسها صحيفة Sports Chosun، الضوء على حالة القلق التي تسود صفوف المنتخب الكوري الجنوبي قبيل مباراته المرتقبة ضد المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد تفشي موجة من الإصابات المفاجئة.

اضافة اعلان

أبرز هذه الإصابات كان غياب نجم باريس سان جيرمان، لي كانغ-إن، الذي وصفته الصحافة بـ "العبقري الذهبي" و "قلب المنتخب الكوري".



ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن لي كانغ-إن تعرض لإصابة في كاحله خلال المباراة الأخيرة ضد عُمان، ليغادر الملعب محمولًا، ويظهر لاحقًا وهو يسير باستخدام عكازين.

وعلى إثر ذلك، قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب هونغ ميونغ-بو استبعاده من قائمة المباراة أمام منتخب النشامى.

كما شهدت صفوف المنتخب أيضًا غياب المدافع كيم مين-جاي (بايرن ميونخ) ولاعب الوسط بايك سيونغ-هو، مما يعقد من مهمة المنتخب الكوري في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات.



وأوضحت الصحافة الكورية أن غياب لي كانغ-إن يشكل ضربة فنية قوية، خاصة وأنه كان أساسيًا في جميع مباريات التصفيات السابقة، وله دور كبير في صناعة اللعب وتنظيم الهجمات والدفاع.



من جانبه، أكد المدرب هونغ ميونغ-بو أن مباراة الأردن ستكون مصيرية، مشيرًا إلى عزمه الاعتماد على عناصر شابة لتعويض الغيابات.

لكن المدرب شدد على أن المباراة لا تحتمل المخاطرة، خاصة في ظل الهزيمة القاسية التي تلقاها المنتخب الكوري في نصف نهائي كأس آسيا من منتخب النشامى.



وتوقعت الصحف الكورية أن يعتمد المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" على أسلوب دفاعي منظم مع هجمات مرتدة سريعة يقودها النجم موسى التعمري، واصفة إياه بـ "الخصم العنيد والمتطور".