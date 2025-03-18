 
الثلاثاء 2025-03-18 02:39 م
 

حمار يتسبب بأزمة سير في أبو نصير

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 01:07 م
الوكيل الإخباري-   تسبب حمار بأزمة مرورية بشارع الجبيهة باتجاه أبو نصير اضافة اعلان


وقال شهود عيان ان الحمار ضل واقفاً بوسط الشارع دون حراك ما تسبب بأزمة سير بالمكان دون معرفة صاحبه.
 
 
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