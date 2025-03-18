حمار يتسبب بأزمة سير في أبو نصير

01:07 م

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الوكيل الإخباري- تسبب حمار بأزمة مرورية بشارع الجبيهة باتجاه أبو نصير اضافة اعلان





وقال شهود عيان ان الحمار ضل واقفاً بوسط الشارع دون حراك ما تسبب بأزمة سير بالمكان دون معرفة صاحبه.



