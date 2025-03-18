حمار يتسبب بأزمة سير في أبو نصير

وقال شهود عيان ان الحمار ضل واقفاً بوسط الشارع دون حراك ما تسبب بأزمة سير بالمكان دون معرفة صاحبه.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقر مشروع قانون التأمين.. وآلية لضبط بيع وتجارة كروكات الحوادث
-
الأردن .. حملة امنية توقع بـ 13 تاجراً للمخدرات - صور
-
الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم التعامل مع الأصول الافتراضية
-
الصفدي يشارك في جلسة حوارية مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي
-
مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة والنصف ظهراً
-
حركة عبور قوية للشاحنات عبر مركز حدود جابر
-
وزير العمل: مؤسسة التدريب المهني تتمتع بالمرونة الكاملة في تطبيق برامجها
-
الضمان تخصص 137 راتباً لوفيات ناشئة عن إصابات عمل في 2024