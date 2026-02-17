الثلاثاء 2026-02-17 12:34 م

حماية المستهلك تحذر الأردنيين من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

الثلاثاء، 17-02-2026 11:48 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين من شراء واستهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على أرصفة الطرقات، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأكدت الجمعية في بيان، الثلاثاء، أن هذه المنتجات تُصنَّع في أماكن وبطرق تفتقر إلى الشروط الصحية ومعايير السلامة العامة، ما قد يعرّض حياة المستهلكين للخطر، مشيرةً إلى أن الجهات الرقابية أتلفت كميات كبيرة منها خلال الفترة الماضية.

ودعت الجمعية الجهات الرقابية في مختلف محافظات المملكة إلى تكثيف الحملات والجولات الميدانية للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق المواطنين والجهات الرسمية على حد سواء، وعدم التهاون مع أي جهة تعبث بصحة وسلامة المواطنين.

كما ناشدت ربات البيوت شراء المواد الخام الخاصة بهذه العصائر من محالّ وبقالات موثوقة وتحضيرها منزليًا، لما لذلك من دور في ضمان الجودة والسلامة الصحية لما تتناوله الأسرة، إضافة إلى توفير جزء من النفقات المالية مقارنة بشرائها جاهزة من الباعة المتجولين أو البسطات التي تعرضها تحت أشعة الشمس، ما قد يعرّضها للتلوث.

وأعربت الجمعية عن تقديرها للجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية على المحال التجارية والمصانع والأماكن العامة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المطروحة في الأسواق، وإتلاف السلع غير الصالحة للاستهلاك البشري.
 
 


