حماية المستهلك تحذر الأردنيين من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

وأكدت الجمعية في بيان، الثلاثاء، أن هذه المنتجات تُصنَّع في أماكن وبطرق تفتقر إلى الشروط الصحية ومعايير السلامة العامة، ما قد يعرّض حياة المستهلكين للخطر، مشيرةً إلى أن الجهات الرقابية أتلفت كميات كبيرة منها خلال الفترة الماضية.
ودعت الجمعية الجهات الرقابية في مختلف محافظات المملكة إلى تكثيف الحملات والجولات الميدانية للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق المواطنين والجهات الرسمية على حد سواء، وعدم التهاون مع أي جهة تعبث بصحة وسلامة المواطنين.
كما ناشدت ربات البيوت شراء المواد الخام الخاصة بهذه العصائر من محالّ وبقالات موثوقة وتحضيرها منزليًا، لما لذلك من دور في ضمان الجودة والسلامة الصحية لما تتناوله الأسرة، إضافة إلى توفير جزء من النفقات المالية مقارنة بشرائها جاهزة من الباعة المتجولين أو البسطات التي تعرضها تحت أشعة الشمس، ما قد يعرّضها للتلوث.
وأعربت الجمعية عن تقديرها للجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية على المحال التجارية والمصانع والأماكن العامة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المطروحة في الأسواق، وإتلاف السلع غير الصالحة للاستهلاك البشري.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن
-
تسجيل 11 براءة اختراع في كانون الثاني الماضي
-
الأمير الحسن يرعى إطلاق "مشروع أولويات البحث العلمي الوطنية (2026–2035)"
-
الحيصة يفتتح ورشة عمل حول إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن
-
إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وذويهم
-
وزير الزراعة: نقابة المهندسين الزراعيين شريك استراتيجي في تمكين الكفاءات الشابة
-
الأردن و 7 دول يدينون قرارًا إسرائيليًا يصنّف أراضي بالضفة الغربية بأنها "أراضي دولة"
-
انطلاق مبادرة "بلال" لتعزيز روح العطاء في رمضان