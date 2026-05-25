الإثنين 2026-05-25 12:39 م

حماية المستهلك تحذر المواطنين من خطورة الذبح العشوائي للأضاحي

الإثنين، 25-05-2026 10:59 ص

الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الراغبين بشراء وذبح الاضاحي الالتزام بالاماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من اجل المحافظة على نظافة الاماكن لضمان عدم انتشار الاوبئة والأمراض.

وطالبت الجمعية الجهات الرقابية تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الاضاحي البلدية والمستوردة. كما أن خطورة الذبح العشوائي من خلال اللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي الى مخاطر ستؤثر على المستهلكين، وعلى الصحة والبيئة.


كما بينت الجمعية إن حق المستهلك في اختيار اضحيته من خلال توضيح نوع ومنشأ الأضاحي، سيساعده في التمييز ما بين الأضحية البلدية و الأضحية ذات المنشأ الخارجي وبالتالي اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية وتفضيله لاي نوع يفضل أن يضحي.


و دعت المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية التريث قبل عملية شراء الأضاحي لان هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون اضحيته صحيحة، موضحاً ان ترك بعض الشروط قد يسبب اضرارا صحية جسيمة للمستهلكين بسبب وجود امراض بها. منوها أن يتم الاستفسار عن هذه الشروط من خلال الجهات الدينية ذات العلاقة او من اصحاب العلم الشرعي لاختيار الاضحية  حتى تكون الأضحية سليمة صحياً و مقبولة شرعا. 


كما ناشدت الجمعية المواطنين الراغبين بذبح اضحياتهم و التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية او أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الامر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها للتوزيع.

 
 


