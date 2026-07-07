حماية المستهلك: مقاهٍ تفرض رسوماً تصل إلى 15 ديناراً لمشاهدة مباريات المونديال

12:38 م

الوكيل الإخباري- تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من مواطنين تتعلق بالممارسات السلبية والاستغلالية التي تمارسها بعض المقاهي، من خلال فرض مبالغ مالية بدل حجز مسبق أو رسوم دخول أو حجز طاولة لمشاهدة مباريات كأس العالم. اضافة اعلان





وقال الدكتور محمد عبيدات إن بعض المقاهي تستغل حاجة المواطنين لحضور مباريات كأس العالم، فتفرض رسوماً مقابل الحجز المسبق أو الدخول أو حجز طاولة أو حتى حجز كنب، بمبالغ تتراوح بين 10 و15 ديناراً للشخص الواحد كحد أدنى.



وأضاف الدكتور عبيدات أن ممارسات هذه المقاهي لم تقتصر على فرض رسوم الحجز أو الدخول، بل اشترطت أيضاً ألا تقل طلبات الزبائن من المشروبات وغيرها من الخدمات عن 15 ديناراً للشخص الواحد، مؤكداً أن هذه المبالغ تتحصل عليها بعض المقاهي دون وجه حق، وتمثل استغلالاً لحاجة المواطنين.



وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة، ممثلة بوزارة الشباب وأمانة عمّان الكبرى وباقي البلديات، بتفعيل دورها الرقابي لمنع هذه الممارسات الاحتكارية التي تنتهجها بعض المقاهي، والتي تستغل حاجة المواطنين، داعياً في الوقت ذاته المواطنين إلى مقاطعة المقاهي التي تفرض هذه الرسوم.



كما دعا الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى توفير شاشات عرض عملاقة في الساحات العامة والملاعب والصالات الرياضية، لتمكين المواطنين من متابعة مباريات كأس العالم، خاصة أنها سبق أن وفرت مثل هذه الشاشات خلال مباريات المنتخب الوطني.





