حملات امنية على مناطق محيطة بجسر الملك حسين للحد من استغلال المسافرين

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، صباح اليوم الأحد، في جسر الملك حسين، اجتماعا بحضور مسؤولي الجسر والمدير التنفيذي لشركة جت لنقل الركاب، لبحث الاشكاليات والشكاوى المتعلقة بخدمة الحجز الالكتروني للمسافرين عبر الجسر وعدم امكانية الحجز لأيام عديدة وما يتعرض له المسافرون من استغلال وانتظار لوقت طويل نسبيا مما يسبب ازدحام وضغط في تقديم الخدمات.

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وأكد الوزير على جميع المسؤولين والمدير التنفيذي لشركة جت، على ضرورة استقبال كافة الملاحظات والشكاوى ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، بشكل يعكس الفكرة الأساسية من الجسر، باعتباره ممر إنساني يهدف إلى تسهيل عبور المواطنين والأخوة الفلسطينيين بالاتجاهين، ووفق الأولويات الانسانية والغاية من استخدام الجسر.



وبهذا السياق، وقف الوزير الفراية على حقيقة هذه الملاحظات والشكاوى، واستمع إلى ايجاز من مسؤولي الجسر والرئيس التنفيذي لشركة جت، حيث تمت الإشارة إلى أن سبب المشكلة الرئيسي يتمثل بحضور المسافرين إلى جسر الملك حسين في وقت مبكر، يسبق موعد السفر، مما يسبب الاكتظاظ وطول فترة الانتظار إلى حين وقت المغادرة، بالإضافة إلى وجود متضررين من تفعيل المنصة، يحاولون إثارة اللغط حول جدواها.



ومن جهة أخرى، تبين وجود اشكالية في طبيعة خدمة الحجز الالكتروني للمسافرين، التي تتيح للشخص الواحد شراء العديد من التذاكر دون التقيد بعدد محدد، وعدم قيام المسافر نفسه بالدخول الى المنصة وشراء التذكرة الخاصة به أو بعائلته، إنما يقوم بشرائها من الغير مما يعرضه للاستغلال، نتج عن ذلك بيع التذاكر بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني.



إضافة إلى ذلك، تم التنويه إلى وجود مجموعة من الأشخاص الذين يترددون بشكل يومي على استخدام الجسر، لأهداف ربحية وغايات مختلفة، لا ترتبط بشكل وثيق بالأولويات الأساسية من استخدام الجسر، مما يزيد من الازدحام وتأخير حركة المسافرين ويؤثر على انسيابية الإجراءات، وذلك نظرا لمحدودية العدد اليومي لمستخدمي الجسر وفق الترتيبات المتبعة مع الجانب الآخر.



وفي اطار معالجة هذه الاشكاليات والشكاوى، وجـه وزير الداخلية المسؤولين في الجسر وشركة جت لنقل الركاب إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتعليمات، مثل عدم السماح للشخص الواحد بشراء سوى عدد محدود من التذاكر الالكترونية , وتحديد اسم مستخدم البطاقة وضرورة اصدار البطاقة الالكترونية باسم المسافر نفسه وبمواصفات عالية غير قابلة للتزوير، ومطابقة اسم المسافر على البطاقة مع اسمه المثبت في جواز السفر، وذلك بالتنسيق بين شركة جت والأجهزة الأمنية العاملة في الجسر، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى منطقة الجسر لا يحمل تذكرة السفر.



كما طلب الوزير الفراية، من شركة جت إعادة تنظيم الخدمة الخاصة للمسافرين (V.I.P)، بأن تصبح خدمة الكترونية، تنظم من خلال الحجز الالكتروني عبر المنصة، بدلا من الحضور الشخصي إلى موقع الخدمة، بالاضافة إلى تأهيل مرافق هذه الخدمة وتسهيل اجراءاتها، بما يتوافق مع الهدف المنشود.



وفي سياق متصل، أهاب وزير الداخلية بالأخوة المسافرين، بالحضور إلى الجسر قبل موعد المغادرة بنصف ساعة وعدم القدوم مبكرا، حتى لا يتعرض لفترة انتظار طويلة، وبهدف تخفيف الازدحام وسهولة الاجراءات المتبعة لحين المغادرة.



كما شدّد الوزير الفراية على الأجهزة المعنية، بضرورة العمل، بالتنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في مركز الوزارة، على حصر فئات الأشخاص الذين يترددون على استخدام الجسر لأهداف خاصة، بشكل يربك العمل ويؤخر المسافرين العاديين، ووجوب إتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد استخدامهم غير القانوني للجسر.



كما وجـه الوزير الفراية، محافظ البلقاء ومدير شرطة غرب البلقاء، إلى ضرورة تنفيذ حملات أمنية مستدامة على المناطق المحيطة بالجسر، لضبط الأشخاص الخارجين عن القانون، ويستغلون المسافرين بطريقة غير مشروعة، وعلى التنسيق مع بلدية الشونة الوسطى لتأهيل المنطقة المجاورة للجسر وانشاء كراج لاصطفاف السيارات بدلا من اصطفافها على جوانب الطرق.



وقام وزير الداخلية، بإجراء جولة ميدانية على مختلف مرافق الجسر وإطلع على الخدمات المقدمة فيه، واستمع مباشرة من المسافرين عن طبيعة التحديات والملاحظات المتعلقة باستخدام الجسر، وأكد على المعنيين بضرورة معالجة كافة الملاحظات والشكاوى، وأنه سيتابع الإجراءات المتخذة في هذا السياق أولا بأول، بما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمسافرين.