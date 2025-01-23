حملات توعية في عمان والمفرق بأهمية الرعاية الوالدية

الوكيل الإخباري- أطلقت منظمة طفل الحرب، سلسلة من حملات التوعية بأهمية الرعاية الوالدية، بالتعاون مع مركزين من مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تسليط الضوء على أهمية تدخلات الرعاية الوالدية وأثرها الإيجابي على المجتمع والأطفال.

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وبحسب بيان للمنظمة، اليوم الخميس، أطلقت الحملات في محافظتي عمان والمفرق، بالتعاون مع مركز تنمية مجتمع محلي منشية بني حسن، ومركز تنمية مجتمع محلي إسكان الطيبة.