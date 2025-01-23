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حملات توعية في عمان والمفرق بأهمية الرعاية الوالدية

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الخميس، 23-01-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت منظمة طفل الحرب، سلسلة من حملات التوعية بأهمية الرعاية الوالدية، بالتعاون مع مركزين من مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تسليط الضوء على أهمية تدخلات الرعاية الوالدية وأثرها الإيجابي على المجتمع والأطفال.

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وبحسب بيان للمنظمة، اليوم الخميس، أطلقت الحملات في محافظتي عمان والمفرق، بالتعاون مع مركز تنمية مجتمع محلي منشية بني حسن، ومركز تنمية مجتمع محلي إسكان الطيبة.


وقال مدير المنظمة في الأردن، محمد العوامرة، إن الحملات اشتملت على لقاءات مع المجتمع المحلي، حيث تمت مناقشة أهمية الرعاية الوالدية وتأثيرها على المجتمع، إضافة إلى تقديم عرض مسرحي تفاعلي يجسد الواقع ويوضح أهمية برامج وتدخلات الرعاية الوالدية وأثرها على الأطفال.

 
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