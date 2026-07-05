حملات رش للحد من انتشار الحشرات صيفًا في جرش

وأضاف أبو السمن، أن كوادر المجلس تنفذ عمليات الرش باستخدام أجهزة الرش الضبابي (ULV)، بهدف رفع كفاءة مكافحة الحشرات والحد من انتشارها، ضمن خطة ميدانية متواصلة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأشار إلى أن فرق النظافة التابعة للمجلس تجمع يوميًا نحو 1000 كيس من النفايات من الشوارع الرئيسية ومختلف مناطق المحافظة، فيما يبلغ عدد أكياس النفايات التي يتم جمعها شهريًا نحو 27 ألف كيس.
وبيّن أن كوادر المجلس تنفذ أيضًا أعمال إزالة الأعشاب والأتربة من الجزر الوسطية والمقابر، إلى جانب دهان الأرصفة في عدد من المواقع، بهدف المحافظة على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري في مختلف مناطق المحافظة.
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