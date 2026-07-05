الأحد 2026-07-05 05:34 م

حملات رش للحد من انتشار الحشرات صيفًا في جرش

قال رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة جرش، محمد أبو السمن، الأحد، إنّ المجلس يواصل تنفيذ حملات رش بالمبيدات الصحية لمكافحة الحشرات في مختلف مناطق المحافظة، للحد من انتشارها، خاصة خلال فصل الصيف. و
ارشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 02:42 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة جرش، محمد أبو السمن، الأحد، إنّ المجلس يواصل تنفيذ حملات رش بالمبيدات الصحية لمكافحة الحشرات في مختلف مناطق المحافظة، للحد من انتشارها، خاصة خلال فصل الصيف.اضافة اعلان


وأضاف أبو السمن، أن كوادر المجلس تنفذ عمليات الرش باستخدام أجهزة الرش الضبابي (ULV)، بهدف رفع كفاءة مكافحة الحشرات والحد من انتشارها، ضمن خطة ميدانية متواصلة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأشار إلى أن فرق النظافة التابعة للمجلس تجمع يوميًا نحو 1000 كيس من النفايات من الشوارع الرئيسية ومختلف مناطق المحافظة، فيما يبلغ عدد أكياس النفايات التي يتم جمعها شهريًا نحو 27 ألف كيس.

وبيّن أن كوادر المجلس تنفذ أيضًا أعمال إزالة الأعشاب والأتربة من الجزر الوسطية والمقابر، إلى جانب دهان الأرصفة في عدد من المواقع، بهدف المحافظة على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري في مختلف مناطق المحافظة.
 
 


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