حملة أمنية تضبط آبارًا مخالفة ومحطات تحلية في الشونة وعجلون

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح يومي الأحد والاثنين حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام/ مديرية شرطة غرب البلقاء وشرطة عجلون/ مركز أمن قضاء عرجان وقوات الدرك الوسط والشمال والإدارة الملكية لحماية البيئة ومجموعات الأمن الوقائي والبحث الجنائي حملتين أمنيتين في منطقة الشونة الجنوبية/ دير علا وعجلون/ عرجان يرافقهم مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه، أسفرت عن ضبط بئر في الشونة الجنوبية دير علا محفور في أراضي الخزينة وإقامة 3 محطات تحلية ولوحات كهرباء، وفي عجلون/ عرجان تم ضبط حفر بئر مخالف قطر 105 ملم محفور بواسطة كبريسة وتركيب ماتور، حيث تم مداهمة الموقع وردم الآبار المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة، ومصادرة محطات التحلية والكمبريسة والأدوات الأخرى ولوحات الكهرباء، وتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.










