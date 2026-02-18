حملة أمنية مكثفة لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه في الموقر

وتم خلال الحملة فصل اعتداءات عدد (4) قطر 2 إنش على الخط الناقل الرئيسي، والتي كانت تُستخدم لتعبئة صهاريج وبيعها للمصانع والمواطنين بطريقة مخالفة لتزويد المزارع وتعبئة صهاريج المياه. وقد تم إزالة هذه الاعتداءات بالكامل.
وبالتفاصيل، بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمان، حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة أمنية لضبط الاعتداءات، وفصل الخطوط، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف لواء الموقر د. أحمد الفاعوري، وكوادر الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية الملكية، وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يُعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.
