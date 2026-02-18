الأربعاء 2026-02-18 12:22 م

حملة أمنية مكثفة لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه في الموقر

الأربعاء، 18-02-2026 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه ووحدة الرقابة الداخلية، بالتعاون مع كوادر شركة مياه الأردن – مياهنا، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / مركز أمن الموقر.اضافة اعلان


وتم خلال الحملة فصل اعتداءات عدد (4) قطر 2 إنش على الخط الناقل الرئيسي، والتي كانت تُستخدم لتعبئة صهاريج وبيعها للمصانع والمواطنين بطريقة مخالفة لتزويد المزارع وتعبئة صهاريج المياه. وقد تم إزالة هذه الاعتداءات بالكامل.

وبالتفاصيل، بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمان، حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة أمنية لضبط الاعتداءات، وفصل الخطوط، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف لواء الموقر د. أحمد الفاعوري، وكوادر الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية الملكية، وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يُعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.
 
 


