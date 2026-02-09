الإثنين 2026-02-09 01:08 م

حملة أمنية واسعة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الأردن

الإثنين، 09-02-2026 12:24 م
الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية، صباح اليوم الاثنين 9 شباط 2026، حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام/ مدير شرطة غرب البلقاء، وقوات درك الوسط، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وشركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.اضافة اعلان


وجاءت الحملة في منطقة الشونة الجنوبية – السكنة الغربية، يرافقهم مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية، لضبط وردم الآبار وإزالة الاعتداءات على مصادر المياه المتكررة. وأسفرت الحملة عن ضبط بئر مخالف محفور في أراضي تعود للدولة، مُعتدى عليها بطريقة غير قانونية، تقوم بسحب المياه وتشغيل محطة تحلية وتمديد خطوط لبيع المياه للمواطنين والمزارع بطريقة مخالفة، بالإضافة إلى استجرار الكهرباء من الخطوط الرئيسية لتزويد محطة التحلية.

وبالتفاصيل، بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح الاثنين، وضبط البئر المخالفة ومصادرة محطة التحلية و4 مضخات كبيرة و3 قواطع كهرباء رئيسية، وإزالة الخطوط المسحوبة واعتداءات الكهرباء، وردم البئر المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة.

وتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه أن حملاتها وجهودها، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والجهات الأخرى، مستمرة في جميع المناطق، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية. وعبرت عن تقديرها للدعم الكبير من مديرية الأمن العام، وخاصة مدير شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط وكافة مرتباته وضباطه وأفراده، وللمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.
 
 


