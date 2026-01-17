الأحد 2026-01-18 12:46 ص

حملة بيئية في جرش وبني عبيد

ت
جانب من الحملة
 
السبت، 17-01-2026 11:44 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر بلديتي جرش الكبرى وبني عبيد حملة نظافة شاملة شملت الشوارع الرئيسية والمرافق العامة، والمواقع الحيوية في إطار شراكة خدمية استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة.

وتعكس هذه الجهود حرص البلديتين على تحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي وتجسيد روح التعاون والتكامل بين المؤسسات البلدية في خدمة المجتمع المحلي، وبما يترجم الالتزام الفعلي بالمسؤولية تجاه المواطنين والمرافق العامة.


وشملت أعمال الحملة تنظيف الطرق والأرصفة وتنظيف الساحات العامة، إضافة إلى العناية، بالمواقع الحيوية حيث عملت الكوادر وفق خطة ميدانية منظمة، لضمان إنجاز المهام بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة.

 
 


