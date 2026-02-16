حملة تبرع بالدم في إربد غدا

وتهدف هذه الحملة، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء في قاعة إربد الكبرى داخل حرم المدينة، إلى دعم مخزون الدم وتعزيز ثقافة التبرع بين الشباب وأفراد المجتمع المحلي، بما يسهم في خدمة المرضى والمحتاجين، لا سيما مرضى الثلاسيميا ومرضى الكلى والحالات الطارئة في المستشفيات.
