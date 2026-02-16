الإثنين 2026-02-16 06:12 م

حملة تبرع بالدم في إربد غدا

إربد
إربد
 
الإثنين، 16-02-2026 06:06 م

الوكيل الإخباري-    تنظم مدينة الحسن للشباب بمحافظة إربد، يوم غد الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم بعنوان: "نصل القلوب بقطرة دم"، وذلك بالتعاون مع بنك الدم بإربد وفريق الرحمة للأعمال الخيرية.

وتهدف هذه الحملة، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء في قاعة إربد الكبرى داخل حرم المدينة، إلى دعم مخزون الدم وتعزيز ثقافة التبرع بين الشباب وأفراد المجتمع المحلي، بما يسهم في خدمة المرضى والمحتاجين، لا سيما مرضى الثلاسيميا ومرضى الكلى والحالات الطارئة في المستشفيات.

 
 


