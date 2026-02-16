حملة تبرع بالدم في إربد غدا

الوكيل الإخباري- تنظم مدينة الحسن للشباب بمحافظة إربد، يوم غد الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم بعنوان: "نصل القلوب بقطرة دم"، وذلك بالتعاون مع بنك الدم بإربد وفريق الرحمة للأعمال الخيرية.

