حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ومدير عام المستشفى التخصصي، الدكتور فوزي الحموري، إن هذه المبادرة الإنسانية والوطنية تأتي امتدادًا لمواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتخفيفًا لمعاناة أهل غزة، وتضامنًا معهم في ظل الحصار الخانق والنقص الحاد في وحدات الدم، ما يجعل التبرع اليوم أكثر من مجرد واجب، بل رسالة حياة.
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