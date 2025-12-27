حملة تشجير ضمن برنامج التطوع الأخضر في المفرق

وتضمنت الحملة زراعة أكثر من 1200 غرسة شجرية في الحديقة العامة بالمفرق، و1000 غرسة في مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمّان، بالإضافة إلى زراعة عدد من الغرس باستخدام تقنية «الشرنقة»، التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الأشجار المزروعة، بما يعزز كفاءة الجهود الوطنية في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرات التطوعية.
وأكد الدكتور العدوان أن هذه الحملة تأتي انسجامًا مع الحملة الوطنية للتشجير، إذ يستهدف برنامج «التطوع الأخضر» زراعة 200 ألف غرسة بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن البرنامج يشكل نموذجًا وطنيًا في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب، وتعزيز شراكتهم في حماية الموارد الطبيعية وتوسيع الرقعة الخضراء، بما يسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي ويعزز مفهوم التنمية المستدامة.
بدوره، قال محافظ المفرق فراس أبو الغنم إن مبادرة التشجير انطلقت اليوم في الحديقة التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في شباط الماضي في المفرق، لافتًا إلى تخصيص نحو 200 دونم من أراضي جامعة آل البيت لهذه الحديقة، التي ستكون متنزهًا ومتنفسًا لأبناء محافظة المفرق وعائلاتهم.
وأضاف أن مساحة الحديقة العامة سيتم زراعتها كاملة خلال ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم، إضافة إلى تنفيذ أعمال إنشائية أخرى تهدف إلى إنشاء مقاعد وساحات في الموقع.
وأكد أن ما اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بالمفرق من قرارات يُنفذ تباعًا، وأن هناك متابعة من مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لافتًا إلى زيارة وزير الداخلية موقع الحديقة العامة أكثر من مرة.
