حملة توعوية بمخاطر التدخين في الجامعة الهاشمية

وأطلق رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، إشارة البدء لماراثون الجري الذي انطلق من الحرم الجامعي، بمشاركة عدد كبير من الطلبة، بمرافقة فريق "طريق السلام" للدراجات النارية.
وأكد الحياري حرص الجامعة على تعزيز جهودها في نشر الثقافة الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة والمجتمع الجامعي، وتعزيز دورهم في التوعية المجتمعية حول التدخين وآثاره السلبية على الصحة العامة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المعنية بالصحة العامة، إيمانا بدور الجامعة في المشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع، وتحقيق الصحة المستدامة، وصولا إلى جامعات خالية من السلوكيات الضارة بالصحة.
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