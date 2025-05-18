حملة توعوية بمخاطر التدخين في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- انطلقت في الجامعة الهاشمية فعاليات الحملة التوعوية لمكافحة التدخين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف 31 أيار من كل عام، تحت شعار "لا تنخدع، كلها إدمان"، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان.

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وأطلق رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، إشارة البدء لماراثون الجري الذي انطلق من الحرم الجامعي، بمشاركة عدد كبير من الطلبة، بمرافقة فريق "طريق السلام" للدراجات النارية.