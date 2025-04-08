حملة توعوية لتعزيز الوقاية من العنف ضد النساء

الوكيل الإخباري- انطلقت الحملة الوطنية التوعوية الثالثة في العاصمة عمان، بعنوان "حياتها بلا عنف، مستقبلها بلا خوف"، ضمن إطار الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الأردن، الممول من الاتحاد الأوروبي.

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وذكر بيان للمبادرة النسوية الأورومتوسطية اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي ضمن مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، وبتنفيذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إلى جانب مؤسسات وطنية ومجتمعية.