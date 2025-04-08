الثلاثاء 2025-04-08 06:55 م
 

حملة توعوية لتعزيز الوقاية من العنف ضد النساء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 08-04-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت الحملة الوطنية التوعوية الثالثة في العاصمة عمان، بعنوان "حياتها بلا عنف، مستقبلها بلا خوف"، ضمن إطار الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الأردن، الممول من الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


وذكر بيان للمبادرة النسوية الأورومتوسطية اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي ضمن مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، وبتنفيذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إلى جانب مؤسسات وطنية ومجتمعية.


وتعد الحملة جزءا من حملة ممتدة لثلاث سنوات تحت شعار "لا صمت، لا تسامح"، بهدف تعزيز الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات، ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية كسر حاجز الصمت وتغيير السلوكيات والمواقف.

 
gnews

أحدث الأخبار

الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي

خاص بالوكيل وفاة الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي

الدولار

اقتصاد محلي البنك الدولي يقدم تمويلا جديدا للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار

خدمة العلم

أخبار محلية تنويه هام بشأن تأجيل خدمة العلم

وزارة الأوقاف

أخبار محلية دورة تأهيلية للأئمة والوعاظ بأحكام التلاوة في الكورة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية حملة توعوية لتعزيز الوقاية من العنف ضد النساء

جامعة اليرموك

أخبار محلية ندوة في جامعة اليرموك حول المسرح الأردني

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تبدأ باستقبال طلبات الترشح للانتخابات

رئاسة الوزراء

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام الجمارك



 
 





الأكثر مشاهدة