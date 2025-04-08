حملة توعوية لتعزيز الوقاية من العنف ضد النساء

وذكر بيان للمبادرة النسوية الأورومتوسطية اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي ضمن مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، وبتنفيذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إلى جانب مؤسسات وطنية ومجتمعية.
وتعد الحملة جزءا من حملة ممتدة لثلاث سنوات تحت شعار "لا صمت، لا تسامح"، بهدف تعزيز الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات، ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية كسر حاجز الصمت وتغيير السلوكيات والمواقف.
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