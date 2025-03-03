حملة توعوية لحماية المواطنين في رمضان

وتهدف الحملة بحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، إلى نشر التوعية لحماية أفراد المجتمع من التعرض للاستهداف والاختراق خلال شهر رمضان، سواء من خلال التهاني أو العروض التسويقية التي تهدف إلى اصطياد الثغرات على أجهزة المواطنين أو شغفهم بمتابعة تلك المواد الدعائية.
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات إجراءات الاندماج للشركات وتسوية الاعتراضات
-
الأمن العام: خطة أمنية ومرورية وأنشطة مجتمعية وإنسانية
-
عملية نوعية ونادرة لإنقاذ حياة شاب بمستشفى الملك المؤسس
-
الملكة: من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة - فيديو
-
تنشيط السياحة تشارك في مؤتمر سياحة المغامرات في لندن
-
740 متسولًا تم ضبطهم خلال 412 حملة لمكافحة التسول في شباط
-
الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة
-
الصناعة والتجارة: يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك