 
الإثنين 2025-03-03 02:58 م
 

حملة توعوية لحماية المواطنين في رمضان

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
الإثنين، 03-03-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-    أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني حملة "هلال سيبراني" التوعوية تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

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وتهدف الحملة بحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، إلى نشر التوعية لحماية أفراد المجتمع من التعرض للاستهداف والاختراق خلال شهر رمضان، سواء من خلال التهاني أو العروض التسويقية التي تهدف إلى اصطياد الثغرات على أجهزة المواطنين أو شغفهم بمتابعة تلك المواد الدعائية.

 
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