حملة توعوية للتاجر والمستهلك في الكرك

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدير مؤسسة الغذاء والدواء المهندس عزت النوايسة، وعدد من موظفي المؤسسة والتجار من مختلف أنحاء المحافظة.
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