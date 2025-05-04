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حملة توعوية للتاجر والمستهلك في الكرك

الكرك
الكرك
 
الأحد، 04-05-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري-    نظمت غرفة تجارة الكرك بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية تجارة وصناعة الكرك، اليوم الأحد، حملة توعوية للتاجر والمستهلك، بمشاركة رئيس قسم الاتصال والإرشاد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور بشار جابر، ومدير مراقبة الصناعة والتجارة والتموين سائد الشوابكة.

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وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدير مؤسسة الغذاء والدواء المهندس عزت النوايسة، وعدد من موظفي المؤسسة والتجار من مختلف أنحاء المحافظة.

 
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