حملة توعوية لمكافحة التدخين في مدارس الزرقاء

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى، بالشراكة مع مديرية الصحة في المحافظة، اليوم الأحد، حملة توعوية بعنوان "أطفئ سيجارتك قبل أن تطفئك".

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وانطلقت الحملة التي تستهدف مدارس البنين والبنات في المنطقة، وتعد جزءاً من الجهود الوطنية لمواجهة خطر التدخين، من مدرسة الجاحظ الثانوية للبنين، بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور أسامة عايد شديفات، ومدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، ومدير المدرسة وسام الشجراوي، ورئيس مجلس التطوير التربوي عامر الوظائفي.



وأكد الدكتور شديفات ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف مستقبل شباب الأردن، مشيرا إلى أهمية دعم لجان صحة المجتمع في تنفيذ هذه الحملة بنجاح.



والمناسبة يوم المعلم العالمي، ثمن جهود المعلمين والمعلمات في تعزيز رسائل التوعية والصحة العامة إلى جانب دورهم في بناء الأجيال.



من جهته، أعرب الدكتور عبد الفتاح عن أهمية الحملة لجعل الأردن خالياً من التدخين، موضحا أن ارتفاع معدلات التدخين في الأردن، يمثل تحدياً حقيقياً لصحة الفرد والمجتمع.



بدوره، شدد الوظائفي على ضرورة استمرار الحملة نظرا لزيادة نسب التدخين بين المراهقين، داعيا إلى تعزيز دور الأهل في توعية الأبناء بمخاطر التدخين.



وتحدثت مسؤولة وحدة الإعلام في وزارة الصحة، شهرزاد نصار، عن خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين التي توفر الدعم للأفراد الراغبين في ترك التدخين، مشيرة إلى أن الإرادة القوية هي الأساس لتحقيق النجاح في هذا المسار.