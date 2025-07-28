حملة حول آثار التغير المناخي على البيئة البحرية بمحمية العقبة

الوكيل الإخباري- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في محمية العقبة البحرية، حملة توعوية حول "آثار التغير المناخي على البيئة البحرية"، بالشراكة مع منصة "نحن"، إحدى برامج مؤسسة ولي العهد وبدعم من اليونيسف، وبمشاركة 30 شابا وشابة من مبادرة "أترك أثرا" الشبابية في العقبة وحضور ممثلين عن برنامج الشباب واليافعين في اليونيسف في الأردن.

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وأكد مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة العقبة الدكتور نضال العوران، خلال افتتاحه فعاليات الحملة، أهمية التركيز على قضايا التغير المناخي العالمية، التي باتت تؤثر بشكل ملحوظ على الحياة اليومية والبيئة، مشيرا إلى جهود السلطة بمراقبة هذه الآثار وحماية النظم البيئية البحرية في خليج العقبة.



وقال، إن هذه الحملة تأتي انسجاما مع رؤية السلطة وخطتها الاستراتيجية لتعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المنطقة، لافتا إلى أن إعلان محمية العقبة البحرية عام 2020 بتوجيهات ملكية سامية، يعد من أبرز المشاريع البيئية التي تهدف إلى حماية النظم البيئية الفريدة في خليج العقبة.



وأشاد العوران بجهود منصة "نحن وشركاء سلطة العقبة كافة في تنفيذ البرامج التوعوية البيئية التي تستهدف فئة الشباب لحماية البيئة البحرية، وتعزيز الوعي والسلوك البيئي لدى أفراد المجتمع المحلي، وتسليط الضوء على تأثيرات التغير المناخي.



ونفذ المشاركون على هامش الفعالية حملة تنظيف للشاطئ الأزرق في المحمية استهدفت إزالة أعقاب السجائر والنفايات الصغيرة، في إطار التوعية البيئية، وتعزيز الحفاظ على نظافة الشاطئ، إلى جانب عرض تقديمي قدمه رئيس قسم الإرشاد والتوعية المجتمعية في المحمية، حمزة المحيسن، تناول أهمية إنشاء المحمية ودورها في حماية النظم البيئية البحرية الفريدة في خليج العقبة من خلال برامج الرقابة، التوعية، التعليم البيئي، والمسوحات البحرية.



من جانبه، ثمن رئيس مبادرة "اترك أثرا" الدكتور محمد كريشان جهود الجهات المنظمة والداعمة لتنسيق هذه الحملة، مؤكدا أن المبادرة تشارك في كافة الحملات التوعوية البيئية التي تنفذها سلطة منطقة العقبة ومنصة (نحن).