حملة حول آثار التغير المناخي على البيئة البحرية بمحمية العقبة

وأكد مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة العقبة الدكتور نضال العوران، خلال افتتاحه فعاليات الحملة، أهمية التركيز على قضايا التغير المناخي العالمية، التي باتت تؤثر بشكل ملحوظ على الحياة اليومية والبيئة، مشيرا إلى جهود السلطة بمراقبة هذه الآثار وحماية النظم البيئية البحرية في خليج العقبة.
وقال، إن هذه الحملة تأتي انسجاما مع رؤية السلطة وخطتها الاستراتيجية لتعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المنطقة، لافتا إلى أن إعلان محمية العقبة البحرية عام 2020 بتوجيهات ملكية سامية، يعد من أبرز المشاريع البيئية التي تهدف إلى حماية النظم البيئية الفريدة في خليج العقبة.
وأشاد العوران بجهود منصة "نحن وشركاء سلطة العقبة كافة في تنفيذ البرامج التوعوية البيئية التي تستهدف فئة الشباب لحماية البيئة البحرية، وتعزيز الوعي والسلوك البيئي لدى أفراد المجتمع المحلي، وتسليط الضوء على تأثيرات التغير المناخي.
ونفذ المشاركون على هامش الفعالية حملة تنظيف للشاطئ الأزرق في المحمية استهدفت إزالة أعقاب السجائر والنفايات الصغيرة، في إطار التوعية البيئية، وتعزيز الحفاظ على نظافة الشاطئ، إلى جانب عرض تقديمي قدمه رئيس قسم الإرشاد والتوعية المجتمعية في المحمية، حمزة المحيسن، تناول أهمية إنشاء المحمية ودورها في حماية النظم البيئية البحرية الفريدة في خليج العقبة من خلال برامج الرقابة، التوعية، التعليم البيئي، والمسوحات البحرية.
من جانبه، ثمن رئيس مبادرة "اترك أثرا" الدكتور محمد كريشان جهود الجهات المنظمة والداعمة لتنسيق هذه الحملة، مؤكدا أن المبادرة تشارك في كافة الحملات التوعوية البيئية التي تنفذها سلطة منطقة العقبة ومنصة (نحن).
وأشارت أخصائية تنمية وتطوير اليافعين والشباب في اليونيسف بيسان عبد القادر خلال اللقاء مع المشاركين بالحملة الى تطلعات البرنامج في تنفيذ مبادرات بقيادة شبابية سينفذها البرنامج بالتعاون مع السلطة ومختلف الشركاء في العقبة تعنى بتعزيز دور الشباب في رفع الوعي لمواجهة آثار التغير المناخي في العقبة .
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الزرقاء: المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية ومشاريع نوعية
-
مدرسة حقلية في البادية الشمالية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية
-
المجلس التمريضي ينظم ندوة إلكترونية حول تجديد مزاولة المهنة
-
انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تشجير وتزيين طريق حدود جابر
-
ثقافة المفرق تنظم مسارا سياحيا في جنوب المملكة
-
المومني: الإنزالات الجوية ليست بديل القوافل البرية والأردن مستمر بجهود الإغاثة
-
نقابة الصحفيين تحول 61 مخالفًا إلى القضاء .. وتحذير شديد لمنتحلي المهنة
-
محافظ البلقاء يطلع على الخدمات بقضاء العارضة