الثلاثاء 2026-06-02 11:38 ص

حملة دعم عربية وعالمية للتعمري والنشامى بعد مباراة سويسرا الودية: لاداعي لتضخيم اللقطة

الثلاثاء، 02-06-2026 10:36 ص
الوكيل الإخباري-  تواصلت ردود الفعل الداعمة للاعب المنتخب الوطني موسى التعمري ومنتخب النشامى، عقب المباراة الودية أمام منتخب سويسرا، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4-1، في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.اضافة اعلان


وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من جمهور عربي ودولي، عبّر خلاله عدد كبير من المتابعين عن دعمهم للاعب التعمري وزملائه، مؤكدين أن ما حدث داخل أرضية الملعب يأتي ضمن السياق الطبيعي للمباريات الودية، التي تشهد محاولات وتجارب فنية وتكتيكية متعددة من اللاعبين.

وأكد متابعون أن التعمري حاول الاجتهاد داخل الملعب، من خلال قيادة الضغط العالي ومحاولة رفع نسق الأداء الهجومي للفريق، مشيرين إلى أن مثل هذه التحركات تعد جزءاً طبيعياً من كرة القدم، خصوصاً في المباريات الودية التي تهدف إلى التجريب والتطوير.

وشدد داعمون للمنتخب على ضرورة عدم تضخيم اللقطات الفردية أو إخراجها من سياقها، مؤكدين أن كرة القدم بطبيعتها تتضمن محاولات وقرارات فردية قد تصيب وقد تخطئ، وأن ذلك لا ينتقص من قيمة اللاعبين أو جهدهم داخل الملعب.

كما أشار عدد من المتابعين إلى أن المنتخب الوطني يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث الأداء أو من خلال تواجد لاعبيه في أندية خارجية، وهو ما يعكس حالة من التقدم في مستوى الكرة الأردنية.

ودعا الجمهور الداعم للنشامى إلى مواصلة الوقوف خلف المنتخب في هذه المرحلة، باعتبارها مرحلة إعداد وبناء، تتطلب الدعم والتشجيع أكثر من النقد المبالغ فيه، خاصة في المباريات الودية التي تُستخدم لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.
 
 


