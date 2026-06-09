حملة على الطريق الصحراوي لضبط اعتداءات على خطوط المياه

وبالتفاصيل، بينت وزارة المياه والري/ سلطة المياه أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، فقد شرعت الكوادر الفنية بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط بأقطار مختلفة، وفصل الخطوط، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.
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