حملة على الطريق الصحراوي لضبط اعتداءات على خطوط المياه

09:31 ص

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، أن وحدة الرقابة الداخلية نفذت حملة أمنية على الطريق الصحراوي في منطقة الحسا، بمرافقة شركة مياه العقبة ومديرية الأمن العام، أمس الاثنين، لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين، لاستخدامها في تزويد مرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر على الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي، حيث تم ضبط 3 خزانات و7 مضخات و16 مرش وخط اعتداء على جنبات الطريق وإزالتها. اضافة اعلان





وبالتفاصيل، بينت وزارة المياه والري/ سلطة المياه أنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، فقد شرعت الكوادر الفنية بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط بأقطار مختلفة، وفصل الخطوط، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.





