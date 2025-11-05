الأربعاء 2025-11-05 05:07 م
 

حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق

حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق
حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق
 
الأربعاء، 05-11-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت بلدية السلط الكبرى حملة ميدانية شاملة تهدف إلى إزالة البسطات والعوائق والحواجز والمخالفات التي تعترض الشوارع والأرصفة في مختلف أحياء المدينة.

اضافة اعلان


وقالت البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة تأتي انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى منع أي اعتداءات على الشوارع والأرصفة العامة.


وأكدت البلدية أن الفرق الميدانية تعمل على إزالة جميع العوائق التي تعرقل حركة المرور والمشاة في جميع المناطق، بما في ذلك الإعلانات العشوائية والبسطات والتعديات على الأرصفة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور حذيفة القرشي.. مبارك قدوم "سلمى"

مناسبات الدكتور حذيفة القرشي.. مبارك قدوم "سلمى"

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية "الخارجية" تعزي بضحايا إعصار الفلبين

حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق

أخبار محلية حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق

وزير الزراعة يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزير الزراعة يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون المشترك

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية

5455

فيديو منوع نظام استدارة المركبات في أحد شوارع الصين ينال إعجابًا كبيراً

تغتغت

فيديو منوع "باتباع دايت الفشار ! ".. شاب يتحدث عن تجربته في نزول الوزن

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 
 





الأكثر مشاهدة