حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق

وقالت البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة تأتي انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى منع أي اعتداءات على الشوارع والأرصفة العامة.
وأكدت البلدية أن الفرق الميدانية تعمل على إزالة جميع العوائق التي تعرقل حركة المرور والمشاة في جميع المناطق، بما في ذلك الإعلانات العشوائية والبسطات والتعديات على الأرصفة.
-
أخبار متعلقة
-
"الخارجية" تعزي بضحايا إعصار الفلبين
-
وزير الزراعة يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون المشترك
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية
-
الملك يستمع إلى ردّي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش
-
طالبة أردنية تفوز بالمركز الثالث بمسابقة للابداع في سلطنة عُمان
-
تعيينات جديدة في وزارة التربية - اسماء
-
ماذا يعني هذا الكود ؟ .. السير توضح
-
الروابدة يرعى تأبين " عميد القادسية " حمدان .. الأربعاء