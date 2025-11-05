حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية السلط الكبرى حملة ميدانية شاملة تهدف إلى إزالة البسطات والعوائق والحواجز والمخالفات التي تعترض الشوارع والأرصفة في مختلف أحياء المدينة.

وقالت البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة تأتي انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى منع أي اعتداءات على الشوارع والأرصفة العامة.