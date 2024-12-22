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حملة في العقبة لزراعة الأشجار الحرجية

صورة جوية لمدينة العقبة
العقبة
الأحد، 22-12-2024 06:20 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية، اليوم الأحد، حملة تحت شعار "بصمتنا لبيئة خضراء"، لزراعة عدد من الأشجار الحرجية في الجامعة الأردنية - فرع العقبة، وكلية العقبة الجامعية - جامعة البلقاء التطبيقية، ومنتزه العاشرة التابع لسلطة العقبة.

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وأكد مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات، خلال رعايته الحملة، أهمية مشاركة ودعم السلطة للمبادرات والمؤسسات الوطنية التي تخدم المجتمع المحلي، مثمنا جهود المؤسسة في تنظيم مثل هذه الحملات الرامية الى الحفاظ على التوازن البيئي والغطاء النباتي للوصول الى بيئة نظيفة خالية من التلوث.

 
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