حملة في العقبة لزراعة الأشجار الحرجية

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية، اليوم الأحد، حملة تحت شعار "بصمتنا لبيئة خضراء"، لزراعة عدد من الأشجار الحرجية في الجامعة الأردنية - فرع العقبة، وكلية العقبة الجامعية - جامعة البلقاء التطبيقية، ومنتزه العاشرة التابع لسلطة العقبة.

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