حملة في العقبة لزراعة الأشجار الحرجية

وأكد مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات، خلال رعايته الحملة، أهمية مشاركة ودعم السلطة للمبادرات والمؤسسات الوطنية التي تخدم المجتمع المحلي، مثمنا جهود المؤسسة في تنظيم مثل هذه الحملات الرامية الى الحفاظ على التوازن البيئي والغطاء النباتي للوصول الى بيئة نظيفة خالية من التلوث.
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